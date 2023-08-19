Порадует ли завтра погода? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, ночью и утром местами осадки, северо-западный ветер.
Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем - 40-45%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, град. Утром и ночью местами туман, ветер умеренный восточный.
Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 18-23° тепла.
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