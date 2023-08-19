В Балакене водитель заживо сгорел в автомобиле

Сегодня около 12 часов в районе села Тюлю Балакенского района водитель легкового автомобиля марки "Daewoo", житель села Аруз Динавасов 1988 года рождения, не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом АПА сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, передает Day.Az.

Сообщается, что во время инцидента в автомобиле произошел пожар, водитель также сгорел заживо внутри автомобиля.

По факту проводится расследование.