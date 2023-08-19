https://news.day.az/society/1590826.html В Балакене водитель заживо сгорел в автомобиле
В Балакене водитель заживо сгорел в автомобиле
Сегодня около 12 часов в районе села Тюлю Балакенского района водитель легкового автомобиля марки "Daewoo", житель села Аруз Динавасов 1988 года рождения, не справился с управлением и врезался в дерево.
Об этом АПА сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, передает Day.Az.
Сообщается, что во время инцидента в автомобиле произошел пожар, водитель также сгорел заживо внутри автомобиля.
По факту проводится расследование.
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