К сведению водителей, пользующихся дорогой Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

С 22:00 19 августа до 06:00 20 августа и с 22:00 20 августа до 06:00 21 августа будут выполняться работы по обновлению дорожной разметки на участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией от мечети Биби-Эйбат до Локбатанской дорожной развязки (в обоих направлениях), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Как отмечается, в связи с проведением работ в указанные промежутки времени будет частично ограничено движение транспортных средств. Агентство просит водителей строго соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных в местах проведения работ.