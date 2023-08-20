Благодарим Президента Ильхама Алиева за возможность вернуться в родные края

Мы благодарим Президента Ильхама Алиева за то, что предоставил возможность вернуться в Лачин.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend жительница Лачина Рафига Гулиева.

По словам Гулиевой, ее радости не было предела, когда она услышала новость об освобождении Лачина, а сегодня она возвращается в родной город.

"Пусть Аллах помилует наших шехидов и даст здоровья нашим ветеранам", - добавила она.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, в городе Лачин будет обеспечено постоянное проживание 234 семей, или 904 человек.