Тяжелое ДТП в Шамкире

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге в поселок Кюр.

Микроавтобус марки "Газель" потерял управление из-за выбежавшего на дорогу скота.

В результате аварии 6 человек получили травмы и были госпитализированы.

К месту происшествия привлечены сотрудники ДПС.

Отметим, что все пассажиры микроавтобуса - работники теплицы:

Гюнель Алисафарова (1985);

Эльнур Майылов (1997);

Таира Алиева (1964);

Ильхама Зейналова (1974);

Дурдана Мамедова (1967);

Кямаля Мамедова (1979).