https://news.day.az/society/1590910.html Тяжелое ДТП в Шамкире - Имена 6 пострадавших
Тяжелое ДТП в Шамкире - Имена 6 пострадавших
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге в поселок Кюр.
Микроавтобус марки "Газель" потерял управление из-за выбежавшего на дорогу скота.
В результате аварии 6 человек получили травмы и были госпитализированы.
К месту происшествия привлечены сотрудники ДПС.
Отметим, что все пассажиры микроавтобуса - работники теплицы:
Гюнель Алисафарова (1985);
Эльнур Майылов (1997);
Таира Алиева (1964);
Ильхама Зейналова (1974);
Дурдана Мамедова (1967);
Кямаля Мамедова (1979).
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