Завтра в Баку будет ветрено

Обнародован прогноз погоды на 21 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 32-37° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.