https://news.day.az/society/1590975.html В Баку в море утонул один человек
В Баку в море утонул один человек
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи поселка Бузовна Хазарского района города Баку в море (неконтролируемая территория, примерно в 400 м от ближайшей водно-спасательной станции) утонул 1 человек.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к поискам привлечены водолазы и спасатели Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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