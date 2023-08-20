В Баку в море утонул один человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи поселка Бузовна Хазарского района города Баку в море (неконтролируемая территория, примерно в 400 м от ближайшей водно-спасательной станции) утонул 1 человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к поискам привлечены водолазы и спасатели Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.