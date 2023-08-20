Семьям, переселившимся в Лачин, вручили ключи от домов

Сегодня еще 46 человек переселились в освобожденный город Лачин. Еще 13 азербайджанских семей, доехавших до Лачина, с радостью получили ключи от своих домов.

Как передает Day.Az, cемьи, выехавшие из жилого комплекса "Гобу парк 3" Гарадагского района Баку и добравшиеся до Лачина, испытали радость возвращения в свой дом и на родную землю. Поприветствовав въехавшие в Лачин семьи, сотрудники Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев вручили ключи от домов семьям, которые будут расселены в своих домах, и они с радостью получили ключи. Таким образом, обеспеченно проживание на постоянной основе 234 семей, т.е. 904 человек.

Отметим, что созданы все условия для расселения переселенных семей в домах, где они когда-то жили в Лачине, которые были отреставрированы или перестроены на основании поручений главы государства после окончания оккупации города.