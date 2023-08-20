Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале потушен.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате пожара сгорели компрессор кондиционера на крыше административного здания Сумгайытского железнодорожного вокзала, облицовка стен и электрические кабели.

Во время пожара пожарные эвакуировали в безопасную зону 10 человек.

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22:50

На Сумгаитском железнодорожном вокзале вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, к месту происшествия привлечены подразделения пожарной охраны МЧС Азербайджана.