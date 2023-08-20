https://news.day.az/society/1591034.html Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате пожара сгорели компрессор кондиционера на крыше административного здания Сумгайытского железнодорожного вокзала, облицовка стен и электрические кабели.
Во время пожара пожарные эвакуировали в безопасную зону 10 человек.
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22:50
На Сумгаитском железнодорожном вокзале вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, к месту происшествия привлечены подразделения пожарной охраны МЧС Азербайджана.
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