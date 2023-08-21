https://news.day.az/society/1591043.html АЖД о влиянии пожара на Сумгаитском вокзале на график движения поездов
АЖД о влиянии пожара на Сумгаитском вокзале на график движения поездов
Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале не вызвал проблем с движением поездов.
Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В ЗАО сообщили, что сегодня около 22:00 в результате короткого замыкания в системе вентиляции, установленной на крыше Сумгаитского пассажирского вокзала, возник пожар.
Пожар был потушен за короткое время (в 22:18) усилиями пожарной охраны МЧС, оперативно прибывшей на место происшествия.
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