АЖД о влиянии пожара на Сумгаитском вокзале на график движения поездов

Пожар на Сумгаитском железнодорожном вокзале не вызвал проблем с движением поездов.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В ЗАО сообщили, что сегодня около 22:00 в результате короткого замыкания в системе вентиляции, установленной на крыше Сумгаитского пассажирского вокзала, возник пожар.

Пожар был потушен за короткое время (в 22:18) усилиями пожарной охраны МЧС, оперативно прибывшей на место происшествия.