https://news.day.az/society/1591044.html Смертельное ДТП на дороге Баку-Губа
Смертельное ДТП на дороге Баку-Губа
На дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на участке шоссе, проходящем по территории Сиязанского района.
Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с препятствием, четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По данному факту проводится расследование.
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