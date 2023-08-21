Смертельное ДТП на дороге Баку-Губа
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На дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на участке шоссе, проходящем по территории Сиязанского района.

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с препятствием, четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.