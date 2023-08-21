Переселение в Физули - еще более шестидесяти жителей возвращаются в родные края

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Day.Az, 21 августа очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в город Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселяются еще 24 семьи - 68 человек.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Распределение домов осуществлялось путем жеребьевки на основе принципов прозрачности и справедливости и согласно действующему порядку предоставления новых жилых площадей бывшим вынужденным переселенцам. Жеребьевка состоялась 5 августа в департаменте репатриации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в ней приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семей 51 из них была обеспечена двухкомнатной, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

В церемонии отправки приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Исполнительной власти Физулинского района и другие официальные лица.

Переселившиеся в Физули семьи поселятся заново отстроенных домах.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 47 семей, или 158 человек в городе Физули.