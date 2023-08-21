Жительница Физули поделилась своими эмоциями от возвращения в родные края

Я с нетерпением ждала возвращения в Физули.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend жительница города Физули Илаха Зейналова.

По ее словам, ее дочери был год, когда они вынуждены были покинуть город.

"Не могу сдержать слез радости. Выражаю признательность Верховному Главнокомандующему Президенту Ильхаму Алиеву, нашим шехидам и ветеранам, подаривших нам такую возможность. Сегодня мой счастливый день. Желаю милости Аллаха нашим шехидам и крепкого здоровья нашим ветеранам", - отметила она.

Отметим, что сегодня в Физули вернулись 24 семьи из 68 человек. Таким образом, обеспечено постоянное проживание 47 семей, или 158 человек в городе Физули.