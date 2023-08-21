https://news.day.az/society/1591067.html Возвращение в Физули пробуждает во мне огромное чувство гордости - жительница Физули
Возвращение в Физули пробуждает во мне огромное чувство гордости - жительница Физули
Возвращение в Физули пробуждает во мне огромное чувство гордости.
Как передает Day.Az, об этом сказала в понедельник Trend жительница города Физули Гюльгез Мамедова.
Она подчеркнула, что, как и всем жителям Физули, ее радости нет предела.
"Слава Богу, что сегодня мы возвращаемся в Физули. Мы никогда не теряли надежды вернуться в наш родной город. Эти чувства невозможно передать словами. Их нужно пережить", - добавила Мамедова.
Отметим, что сегодня в Физули вернулись 24 семьи (68 человек). Таким образом в городе Физули, обеспечено постоянное проживание 47 семей (158 человек).
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