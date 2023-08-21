ДТП с летальным исходом в Гяндже

В Гяндже произошло ДТП, есть погибший.

Как сообщает в понедельник Day.Az, автомобиль марки ВАЗ-2107, за рулем которого находился житель Гейгельского района Р. Джафаров (1998 года рождения), двигаясь в направлении города Гянджа, потерял управление и перевернулся.

Находившийся в автомобиле пассажир - житель города Гянджа Теймур Байрамов (2002 года рождения) скончался от полученных травм.

По данному факту проводится расследование.