https://news.day.az/society/1591104.html ДТП с летальным исходом в Гяндже
ДТП с летальным исходом в Гяндже
В Гяндже произошло ДТП, есть погибший.
Как сообщает в понедельник Day.Az, автомобиль марки ВАЗ-2107, за рулем которого находился житель Гейгельского района Р. Джафаров (1998 года рождения), двигаясь в направлении города Гянджа, потерял управление и перевернулся.
Находившийся в автомобиле пассажир - житель города Гянджа Теймур Байрамов (2002 года рождения) скончался от полученных травм.
По данному факту проводится расследование.
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