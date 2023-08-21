С 11:00 21 августа в Азербайджане стартовал этап отбора вакансий конкурса по приему на работу учителей по срочному контракту.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило министерство науки и образования Азербайджана.

"Кандидаты должны выбрать вакантное место и подтвердить электронную заявку на своей личной странице.

Отбор вакансий по срочному контракту завершится 23 августа в 11:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что на этапе отбора вакансий по срочному контракту были также представлены вакантные места в полных средних школах № 1 города Шуша и № 1 города Физули.