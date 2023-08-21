Насколько жарко будет завтра?

Обнародован прогноз погоды на 22 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.