https://news.day.az/society/1591231.html В Гяндже мужчина попытался передать наркотики своему сыну в СИЗО
В Гяндже мужчина попытался передать наркотики своему сыну в СИЗО
В Гяндже задержан мужчина, пытавшийся пронести наркотики арестованному сыну.
Как сообщает Day.Az, житель города Сулиддин Абдуллаев принес посылку своему сыну М.Абдуллаеву, содержащемуся в следственном изоляторе (СИЗО) №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
При осмотре содержимого пакета было обнаружено наркотическое средство, спрятанное в мужском нижнем белье.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре