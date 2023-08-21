В Гяндже мужчина попытался передать наркотики своему сыну в СИЗО
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В Гяндже задержан мужчина, пытавшийся пронести наркотики арестованному сыну.

Как сообщает Day.Az, житель города Сулиддин Абдуллаев принес посылку своему сыну М.Абдуллаеву, содержащемуся в следственном изоляторе (СИЗО) №2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

При осмотре содержимого пакета было обнаружено наркотическое средство, спрятанное в мужском нижнем белье.

По данному факту проводится расследование.