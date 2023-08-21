Сотрудники МВД накрыли синдикат наркоторговцев

За последние 45 дней сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провели в Баку и других регионах республики ряд операций против наркоторговцев.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе последних операций были задержаны члены организованной группировки - Азер Бадалов, Амрах Ализаде, Нурлан Байрамов, Эльмин Мамедов, Гудрат Гасанов и Самира Новрузалиева. У них было обнаружено 67 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 20 кг героина, 29 кг марихуаны, 10 кг опиатов и 8 кг метамфетамина. Эти лица были основными поставщиками наркотиков, незаконно поставляемых из Ирана.

Также в ходе операций, проведенных Главным управлением в указанный период, были задержаны в общей сложности 66 человек, организовавших незаконный оборот наркотиков на территории Азербайджана. Из незаконного оборота на "черном рынке" изъято 400 кг наркотических средств на сумму 32 миллиона манатов - героин, опиум, гашиш, марихуана, метамфетамин, 7300 таблеток метадона.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.