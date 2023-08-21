https://news.day.az/society/1591237.html В Баку в квартире обнаружено тело
В Баку в квартире обнаружено тело
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Наримановском районе города Баку один человек остался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.
Как сообщает Day.Az, в связи с полученной информацией на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
В результате принятых мер тело 1 человека было передано по назначению.
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