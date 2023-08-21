Вниманию,водителей, нарушающих правила остановки и стоянки

Некоторые водители, нарушающие правила остановки и стоянки, прибегают к разного рода уловкам, в частности, предпринимают попытки ограничить видимость номера транспортного средства, чтобы избежать штрафа.

Как передает Day.Az, Центр интеллектуального управления транспортом МВД напоминает таким водителям, что нарушение правил фиксируется с помощью камер видеонаблюдения, на место события выезжают сотрудники дорожной полиции для привлечения водителя к административной ответственности.

"Согласно статьям 346.1 и 346.2 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил остановки и стоянки предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 манатов, а согласно статье 342.9, использование покрытий или устройств, затрудняющих видимость государственного регистрационного знака транспортного средства, наказывается штрафом в размере от 500 до 800 манатов", - говорится в сообщении.