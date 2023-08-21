Какое наказание ждет тех, кто занимался незаконной вырубкой деревьев?

В управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана по делам, не связанным с уголовным преследованием, было проведено разбирательство по фактам незаконной вырубки деревьев на территории Насиминского, Бинагадинского и Хатаинского районов города Баку.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ведомстве, в результате незаконной вырубки в общей сложности 27 деревьев и кустарников различных пород на пересечении улиц Мирасадуллы Миргасымова, Хана Шушинского и других улиц в Насиминском районе, улице Ахундова в 7-м микрорайоне в Бинагадинском районе, улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе, улицах Мухаммеда Хади и Ильгара Зульфугарова в Хатаинском районе был нанесен ущерб на сумму более 85 тысяч манатов.

В связи с выявленными фактами возбуждены уголовные дела по статьям 259.1, 259.2.3 и 259.2.4 УК (незаконная вырубка деревьев с использованием служебного положения, причинение значительного и крупного ущерба) УК АР с их направлением в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.