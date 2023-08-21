Вернувшиеся в Физули бывшие вынужденные переселенцы заселились в новые дома

Отправившаяся из Баку в город Физули очередная группа бывших вынужденных переселенцев - 24 семьи из 68 человек - достигла пункта назначения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, эти семьи бывших вынужденных переселенцев вернулись на постоянное место жительства в Физули.

Им были вручены ключи от заново отстроенных домов.

Отметим, что тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 47 семей, или 158 человек.