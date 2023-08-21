В Азербайджане выявлен факт нефтяного загрязнения Каспия

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности Азербайджана и Управления комплексного экологического мониторинга Каспия изучили жалобу в связи с нефтяным загрязнением моря в поселке Шувалан Хазарского района.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной службы экологической безопасности.

Официальный представитель Службы Бахруз Мухаммедов сообщил, что в ходе разбирательства по жалобе были выявлены нефтяные пятна на скалистой местности на расстоянии 200 метров у береговой линии, а также на морской поверхности. "Были взяты соответствующие образцы морской воды и образцы на суше на загрязненной территории, в настоящее время исследования продолжаются", - говорится в сообщении.