Минобороны объявляет набор на курсы подготовки прапорщиков

Министерство обороны Азербайджана объявляет набор на курсы подготовки прапорщиков.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

"Граждане не старше 28 лет, завершившие срочную военную службу и имеющие полное среднее образование, желающие добровольно поступить на действительную военную службу в звании прапорщиков в военные части министерства обороны, с 21 августа по 23 сентября могут обратиться с соответствующими документами в приемную комиссию, действующую в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии.

Обратившиеся граждане направляются в военно-врачебную комиссию министерства обороны для определения степени годности к военной службе, а лица, признанные годными к военной службе, допускаются ко вступительным тестам. Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, принимаются на "Курс подготовки прапорщиков". С гражданами, успешно завершившими курс, заключаются договора, и они назначаются на должности в соответствии с их квалификацией.

Кандидаты при подаче заявления в приемную комиссию, действующую в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, должны представить следующие документы:

- заявление о зачислении на курс (председателю приемной комиссии);

- биография - написанная от руки в 1 экземпляре, а также в 2 печатных экземплярах;

- характеристика с места службы (работы или учебы);

- нотариально заверенная копия документа о полном среднем образовании - в 2-х экземплярах;

- нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и удостоверения личности - в 2-х экземплярах;

- нотариально заверенная копия свидетельства о браке (при его наличии) - в 2-х экземплярах;

- нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей (при их наличии) - в 2-х экземплярах;

- справка о составе семьи и месте жительства от управдома или местных органов исполнительной власти - в 2-х экземплярах;

- 8 цветных фотографий (без головного убора, анфас, 6 шт. 3х4 см и 2 шт. 4,5х6 см);

- справки о наличии или отсутствии нахождения на учете в психологическом, неврологическом, наркологическом, туберкулезном и кожно-венерологическом диспансерах (кабинетах);

- справка о состоянии здоровья из поликлиники, в которой заявитель состоит на учете;

- справка из поликлиники, в которой заявитель зарегистрирован, о том, обращался ли он по поводу инфекционных заболеваний за последние 5 (пять) лет;

- копия военного билета (нотариально заверенная) - в 2-х экземплярах.

Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Шафата Мехтиева, 76, военный городок "Гызыл Шарг" (учебно-тренировочный центр азербайджанской армии).

Время подачи заявки: с 09:00 до 17:00 каждый день (кроме воскресенья) с 21 августа по 23 сентября 2023 года. Телефон: (012) 538-35-70. Данное объявление о приеме на курс не относится к военнообязанным с судимостью.