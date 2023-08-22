ДТП в Баку
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В Низаминском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на улице Микаила Алиева. Потерявший управление автомобиль марки "Киа" сбил Наталью Арм 1960 года рождения. Женщина скончалась от полученных травм.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

Тело направлено в морг. По факту проводится расследование.