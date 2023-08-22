Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, на территории службы пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда в Азербайджанскую Республику наркотических средств общим весом 29 килограммов 455 граммов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ГПС.

В результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий 20 августа в 12:15 часов на территории Службы пограничной заставы, расположенной вблизи села Лазран Ярдымлинского района, было изъято 5 килограммов 15 граммов наркотических средств.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.