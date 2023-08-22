Смертоносная ловушка армян найдена в Ходжавендском районе

В ходе операций по разминированию, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию в заброшенных жилых домах на территории села Булутан Ходжавендского района были обнаружены самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в агентстве.

В хозяйственном строении, примыкающем к жилому дому, среди дров была обнаружена боеголовка ракеты ПГ-7Л, на которой были прикреплеты патроны к стрелковому оружию, а также самодельное взрывное устройство изготовленное по принципу сброса давления взрыва ручной гранаты.

Также перед домом были обнаружены мины ПМН-Э и ручные гранаты модели Ф-1, изготовленные кустарным способом, различные взрывные устройства.

Отметим, что 18 августа на кладбище села Горган Физулинского района был обнаружен факт установки на противотанковой мине ТМ-62М противопехотной мины ПМН-Э армянского производства, а также тротила (взрывчатого вещества) между двумя минами для увеличения силы взрыва.

Кроме того, несмотря на использование современной техники при разминировании, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных минных карт создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании. Исследования показали, что около 71 процента минных инцидентов произошло за пределами территории бывшей линии соприкосновения. И это очередное доказательство нацеленности Армении именно на мирных людей. Минные инциденты также были зафиксированы в разрушенных поселениях, на кладбищах, вблизи водных источников, путепроводов, в лесных массивах и на сельских дорогах. Отказ армянской стороны предоставить точные карты мин препятствует ликвидации последствий гуманитарной катастрофы.