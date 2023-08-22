Важная новость для пенсионеров

Названа дата выплат всех социальных пособий в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию распространил Государственный фонд социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что выплаты запланированы на 25 августа.

Отметим, что за январь-июль 2023 года Государственным фондом социальной защиты 462 тысячам человек были выплачены социальные пособия, а 374 тысячам человек - ежемесячные президентские пенсии. Кроме того, населению было в целом выплачено 578 миллионов манатов по социальным пособиям (на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 374 миллиона манатов по президентским пенсиям (на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года).