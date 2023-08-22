В соответствии с "I Государственной программой по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" был разработан концептуальный проект села Хоровлу Джебраильского района, которое будет полностью реконструированно.

Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию распространила Служба реставрации, строительства и управления № 1 Восточного Зангезура.

Было отмечено, что проект разработан в соответствии с принципом устойчивого села.

Отметим, что реализация I Государственной программы должна быть осуществлена до 2026 года.

В программе определены целевые показатели развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов - инфраструктура, восстановление экономики, социальное развитие, сбалансированное развитие окружающей среды. В рамках инфраструктурных проектов будут осуществляться очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также обеспечение безопасности. До 2026 года предусматривается продолжить работы по очистке территорий от мин, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных устройств. С этой целью будут разработаны годовые планы. К концу 2026 года в Карабахе планируется разминирование 280 тысяч гектаров территории. В 2020-2022 годах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было разминировано 57,6 тысячи гектаров. В 2023-2026 годах планируется разминирование 215 тысяч гектаров, а также проведение ряда других работ.