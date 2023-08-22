В районах будут дожди, а в Баку...

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, северный ветер.

Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-38° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, днем в горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром и ночью местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 23-28° тепла.