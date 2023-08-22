Хорошая новость для желающих посетить Карабах

Билеты на сентябрьские регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Азербайджанским агентством наземного транспорта (ААНТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 23 августа в 11:00.

Как сообщили Day.Az в министерстве, пассажиры могут приобрести билеты на поездки по определенным маршрутным линиям онлайн посредством портала www.yolumuzqarabaga.az .

Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории с процессом приобретения билетов, а также определения лиц, на которых будет распространяться льгота.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, которые содержатся в удостоверяющем их личность документе. Каждый билет может быть использован только идентифицированным владельцем удостоверения личности. После покупки билета его передача другому лицу невозможна.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 606 рейсов, освобожденные территории посетили 24 826 пассажиров.