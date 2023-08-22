В Астаре должностные лица привлечены к ответственности

Главное управление общественной безопасности МВД совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжает принимать меры по предупреждению нарушений санитарно-гигиенических правил.

В ходе проведенных в Астаре мероприятий были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов, сброса сточных вод в естественные водоемы, нарушения правил охраны водных объектов, незаконного вывоза песка и грунта с использованием земляного полотна.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, по данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов), 228 (пользование недрами без разрешения или с нарушением условий разрешения) и 264.0.1 (нарушение правил охраны водных объектов, эксплуатация предприятий, коммунальных и иных объектов без установок и оборудования, предотвращающих загрязнение, засорение водных объектов и вредное воздействие вод) Кодекса об административных правонарушениях АР.

В общей сложности меры административного взыскания были применены в отношении шести физических лиц, четырех должностных лиц, в том числе двух председателей муниципалитетов и двух владельцев центров отдыха.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.