https://news.day.az/society/1591537.html В Физули переселились еще 23 семьи - ФОТО
В Физули переселились еще 23 семьи - ФОТО
Сегодня в Физули вернулись еще 23 семьи бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, им были вручены ключи от домов.
Переселенные семьи поселятся в заново отстроенных домах в городе Физули.
Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 70 семей, то есть 247 человек.
Напомним, на первом этапе планируется переселить в город Физули в общей сложности 144 семьи (509 человек).
Отметим, что утром 22 августа очередная группа бывших вынужденных переселенцев, в составе 89 человек, отправилась в город Физули. Эти семьи проживали в жилом комплексе "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.
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