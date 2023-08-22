Предотвращено незаконное строительство в центре Баку

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре пресекло незаконные строительные работы на улице Нигяр Рафибейли (площадь Фонтанов) в Сабаильском районе города Баку.

Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на ведомство.

В связи с этим госкомитет в порядке градостроительного надзора проинформировал ИВ города Баку и ИВ Сабаильского района о принятии мер, предусмотренных законодательством.

На настоящее время строительные работы полностью остановлены, ситуация взята под контроль Главного управления госкомитета.