https://news.day.az/society/1591548.html Предотвращено незаконное строительство в центре Баку
Предотвращено незаконное строительство в центре Баку
Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре пресекло незаконные строительные работы на улице Нигяр Рафибейли (площадь Фонтанов) в Сабаильском районе города Баку.
Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на ведомство.
В связи с этим госкомитет в порядке градостроительного надзора проинформировал ИВ города Баку и ИВ Сабаильского района о принятии мер, предусмотренных законодательством.
На настоящее время строительные работы полностью остановлены, ситуация взята под контроль Главного управления госкомитета.
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