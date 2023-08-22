Вниманию водителей

- Будет ограничено движение на этом участке

С 01:00 до 07:00 26 августа будет ограничено движение автотранспорта в обоих направлениях на 28 км автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, это связано со строительством надземного пешеходного перехода на данном участке дороги.

"Агентство просит водителей соблюдать в указанный период требования временных дорожных знаков, которые будут установлены в связи с этим на данном участке", - говорится в сообщении.