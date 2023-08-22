Пожар в горной местности Агсу

На "горячую линию - 112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Гирде Агсуинского района.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"В связи с этим на место пожара были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.