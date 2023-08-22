https://news.day.az/society/1591577.html Пожар в горной местности Агсу
Пожар в горной местности Агсу
На "горячую линию - 112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Гирде Агсуинского района.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"В связи с этим на место пожара были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.
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