В Джалилабадском районе задержан делец, сбывавший мертвечину под видом говядины - ВИДЕО
Сотрудники правоохранительных органов совместно с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели очередные мероприятия по предотвращению случаев, представляющих серьезную угрозу в обеспечении граждан качественными продуктами питания.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Было отмечено, что во время проведенных мероприятий был задержан житель района Агалар Мансимов, организовавший продажу под видом говядины непригодной для употребления в пищу конины.
Расследование установило, что Мансимов выкупал больных, неиспользуемых в хозяйстве лошадей, а также туши мертвых животных по низким ценам и сбывал их мясо под видом говядины после обработки на приусадебном участке.
При осмотре приусадебного участка и хранилища А.Мансимова, расположенного в селе Сулучешме Джалилабадского района, было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств более тонны конины, непригодной для употребления в пищу.
В результате назначенной соответствующей экспертизы мясо было признано непригодным для употребления в пищу и источником серьезной опасности для здоровья человека.
Расследование по данному факту продолжается.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре