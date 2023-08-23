В Джалилабадском районе задержан делец, сбывавший мертвечину под видом говядины

Сотрудники правоохранительных органов совместно с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели очередные мероприятия по предотвращению случаев, представляющих серьезную угрозу в обеспечении граждан качественными продуктами питания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Было отмечено, что во время проведенных мероприятий был задержан житель района Агалар Мансимов, организовавший продажу под видом говядины непригодной для употребления в пищу конины.

Расследование установило, что Мансимов выкупал больных, неиспользуемых в хозяйстве лошадей, а также туши мертвых животных по низким ценам и сбывал их мясо под видом говядины после обработки на приусадебном участке.

При осмотре приусадебного участка и хранилища А.Мансимова, расположенного в селе Сулучешме Джалилабадского района, было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств более тонны конины, непригодной для употребления в пищу.

В результате назначенной соответствующей экспертизы мясо было признано непригодным для употребления в пищу и источником серьезной опасности для здоровья человека.

Расследование по данному факту продолжается.