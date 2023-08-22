Вниманию жителей этих районов

Завтра будут временные ограничения в газоснабжении Абшеронского, Исмаиллинского и Самухского районов, а также города Гянджа.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Было отмечено, что с 09:00 на газораспределительной станции (ГПС) "Пирекешкюль" будет производиться замена неисправного газового регулятора, проведены ремонтные работы на двух газовых линиях среднего давления, а также на газовых станциях "Гянджа" и "Самух". На время проведения ремонтных работ по Абшеронскому району будет временно приостановлено газоснабжение поселков Мушфигабад, "28 Мая", жилого массива Чайлы-Гобустан, Исмаиллинского района и города Гянджа, а также части Самухского района.