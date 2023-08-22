Трое граждан Азербайджана cтали выпускниками Академии в Турции
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Трое граждан Азербайджана стали выпускниками Академии жандармерии и береговой охраны Турции, получив звание офицеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Было отмечено, что в этом году Академию окончили 19 иностранных граждан.