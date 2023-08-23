Сейсмослужба Азербайджана о недавнем землетрясении на юге страны

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как сказал Day.Az в связи с этим генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки. Это естественные процессы.

"Сегодня будет проведена проверка на то, в каких домах имеются трещины и повреждения. Это работа МЧС. Вероятности землетрясения с сильными разрушениями нет. Люди не должны беспокоиться", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане 01:23 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,9. Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло на границе Масаллинского и Джалилабадского районов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. В близлежащих районах ощущались толчки до трех баллов.