На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли, в сторону станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", главная дорога, в сторону центра;

4. Круг "20 января";

5. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, станции метро "Проспект Азадлыг".