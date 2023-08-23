Пожар в Исмаиллы
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В Исмаиллы произошел пожар в спортзале.

Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распространило МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в селе Чайговушан Исмаиллинского района сгорели конструкции и оборудование одноэтажного здания общей площадью 80 м², функционирующего как спортзал.

Близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.