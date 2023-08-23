Названа площадь территорий в Азербайджане, расчищаемых за день от мин с помощью собак-саперов

В настоящее время при разминировании территорий также используются специально обученные собаки.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал инструктор кинологической группы, прапорщик Мегсед Мамедов.

По его словам, за день с участием двух собак-саперов от мин очищается территория площадью 800-1200 кв. м.

"Иногда этот показатель меняется в зависимости от погодных условий. Собаки-саперы играют важную роль в разминировании оккупированных территорий. Несмотря на жаркую погоду, инструкторы продолжают работу с помощью собак", - сказал Мамедов.

Отметим, что 17 августа в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Marshall Legacy Institute (США) и Агентством Азербайджана по разминированию, Агентству были переданы еще шесть собак-саперов породы малинуа.