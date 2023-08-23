Захоронены останки человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты

В поселке Гобу Абшеронского района захоронены останки Гусейнова Гюльверди Агагусейн оглу, обнаруженные в массовом захоронении.

Как сообщает в среду Day.Az, на похоронах присутствовали члены его семьи, представители общественности.

Гюльверди Гусейнов, 1951 года рождения, пропал без вести 26 января 1992 года в селе Дашалты Шушинского района.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.