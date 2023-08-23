https://news.day.az/society/1591866.html Ожидается резкое изменение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ожидается резкое изменение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После нескольких дней жаркой погоды, в районах Азербайджана с вечера 24 августа и до 27 августа ожидаются осадки, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Как отмечается, местами прогнозируются ливни, грозы, град.
Восточный ветер временами будет усиливаться до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 4-7°.
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