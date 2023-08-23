Ожидается резкое изменение погоды

После нескольких дней жаркой погоды, в районах Азербайджана с вечера 24 августа и до 27 августа ожидаются осадки, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Как отмечается, местами прогнозируются ливни, грозы, град.

Восточный ветер временами будет усиливаться до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 4-7°.