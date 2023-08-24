Каких улиц и проспектов следует избегать?
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога напротив станции метро "Кероглу" в направлении центра;
4. Круг "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
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