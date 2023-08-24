Каких улиц и проспектов следует избегать?

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога напротив станции метро "Кероглу" в направлении центра;

4. Круг "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".