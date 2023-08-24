Возвращение вынужденных переселенцев в Забух

Завтра начнется первый этап переселения в село Забух Лачинского района.

Как сообщает Day.Az, на первом этапе планируется переселение 20 семей (88 человек).

Отправка семей Забух будет перед зданием школы в массиве "Гобупарк-3", построенном для вынужденных переселенцев в Локбатане.

Отметим, что в соответствии с составом семей, 4 из них обеспечены двухкомнатными, 4 - трехкомнатными, 8 - четырехкомнатными, 4 - пятикомнатными квартирами. Эти семьи временно проживали в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе.