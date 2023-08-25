https://news.day.az/society/1592002.html В Огузе ликвидированы незаконные угольные ямы - ФОТО
В Огузе ликвидированы незаконные угольные ямы - ФОТО
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Огузского РУП, в селе Мухас были обнаружены ямы, в которых незаконно производился древесный уголь.
Как сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, было установлено, что незаконной добычей угля занимались жители села - Бахрул Джумаев и Рашад Ахмедов, передает Day.Az.
В их отношении приняты соответствующие законодательству меры.
Угольные ямы ликвидированы.
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