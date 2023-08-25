В Огузе ликвидированы незаконные угольные ямы

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Огузского РУП, в селе Мухас были обнаружены ямы, в которых незаконно производился древесный уголь.

Как сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, было установлено, что незаконной добычей угля занимались жители села - Бахрул Джумаев и Рашад Ахмедов, передает Day.Az.

В их отношении приняты соответствующие законодательству меры.

Угольные ямы ликвидированы.