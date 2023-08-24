Миннауки и образования Азербайджана о введении единой школьной формы

кол, отказавшихся от введения единой школьной формы, не зафиксировано.

Как передает Day.Az, об этом сказали в четверг в министерстве науки и образования Азербайджана.

Школы смогут выбрать один из четырех видов формы.

Напомним, что ранее начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Эльнур Алиев сказал, что школы свободны в выборе школьной формы, а также могут отказаться от введения единой формы.